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Учеба

В две пензенские школы пока не принимают заявления

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С 1 сентября в Пензе распахнут двери две новые школы на 1 100 мест - № 80 в микрорайоне ГПЗ и № 38 в Заре. Об этом в прямом эфире, организованном ЦУР, рассказал начальник управления образования города Юрий Каленов.

«Школа в Заре была необходима, ее долго ждали, она решает вопрос шаговой доступности в микрорайоне. Школа № 80 на ГПЗ решает важный вопрос разгрузки близлежащих учебных заведений», - отметил он.

Оба образовательных учреждения будут именными. Школе № 80 присвоено имя Василия Бочкарева, № 38 - Бориса Зубкова.

По словам Юрия Каленова, предварительное комплектование новых школ уже проведено и, как только учебные заведения получат лицензию от Рособрнадзора, начнется прием заявлений.

«В школе № 38 с 15 августа по вторникам и четвергам с 9:00 до 18:00 директор будет вести дополнительное комплектование. Здание школы № 80 отнесено к школе № 77, поэтому следует обращаться к директору школы № 77 для уточнения учета своего ребенка», - объяснил Юрий Каленов.

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