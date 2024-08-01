«Ашки» и «бэшки»: есть ли принципиальная разница

01.08.2024 | 11:37

В четверг, 1 августа, начальник Управления образования Пензы Юрий Каленов рассказал, есть ли разница между качеством образования в классах с разными литерами.

Вопрос матери школьника прозвучал в прямом эфире, организованном ЦУР.

«Не секрет, что в школах Пензы нередко на класс «А» ставят самого опытного и сильного учителя. По какому принципу набираются дети в класс «А»?» - спросила пензячка.

«Ни по какому принципу школы не могут отбирать детей в «А» или «Б». Ни один нормативный документ не говорит о том, что есть деление на сильные и слабые классы. Такого в принципе не практикуется», - пояснил Каленов.

Он подчеркнул: деления на «сильные» и «слабые» классы нет, а комплектование входит в компетенцию образовательной организации.

По словам Юрия Каленова, нередки случаи, когда родители хотят определить первоклассника к конкретному учителю или предпочитают литеру класса из-за того, что сами учились в таком. Они могут указать это в заявлении, однако окончательное решение остается за школой.