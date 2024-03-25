В пензенских школах усилили меры безопасности

25.03.2024 | 11:24

После террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Пензенской области усилили меры безопасности на многих объектах: в аэропорту, на железнодорожном вокзале Пенза-I, в торговых центрах, вузах и общежитиях.

В школах тоже побеседовали с персоналом и не только. Подробности представитель регионального минобра рассказал на странице губернатора во «ВКонтакте».

По мнению многих родителей, этому вопросу сейчас стоит уделить особое внимание.

«В образовательных организациях осуществлены проверки состояния физической защиты зданий и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов.

В каждом образовательном учреждении назначены ответственные лица за обеспечение безопасности объектов из числа административного персонала учреждений. С каждым из них проведены дополнительные инструктажи по порядку действий в условиях возникновения террористических угроз и при совершении террористического акта», - сообщили пензенцам.

В школах проверили работу технических средств охраны: системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, рамок металлодетекторов, системы контроля доступа. Кроме того, в учреждениях уточнили планы эвакуации, убедились, что запасные и эвакуационные выходы в порядке и к ним можно свободно пройти.

«С работниками образовательных организаций, а также с сотрудниками частных охранных предприятий, обеспечивающими внутриобъектный и контрольно-пропускной режим в зданиях образовательных организаций, проведены внеплановые практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта и угрозе несчастных случаев (возгораний)», - добавил представитель минобра.

Сейчас у школьников весенние каникулы. Они продлятся до 31 марта включительно.