Сетевое издание|18+|Понедельник|25 мар 2024|18:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В пензенских школах усилили меры безопасности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


После террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Пензенской области усилили меры безопасности на многих объектах: в аэропорту, на железнодорожном вокзале Пенза-I, в торговых центрах, вузах и общежитиях.

В школах тоже побеседовали с персоналом и не только. Подробности представитель регионального минобра рассказал на странице губернатора во «ВКонтакте».

По мнению многих родителей, этому вопросу сейчас стоит уделить особое внимание.

«В образовательных организациях осуществлены проверки состояния физической защиты зданий и уровня готовности персонала к действиям при угрозе совершения диверсий и террористических актов.

В каждом образовательном учреждении назначены ответственные лица за обеспечение безопасности объектов из числа административного персонала учреждений. С каждым из них проведены дополнительные инструктажи по порядку действий в условиях возникновения террористических угроз и при совершении террористического акта», - сообщили пензенцам.

В школах проверили работу технических средств охраны: системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, рамок металлодетекторов, системы контроля доступа. Кроме того, в учреждениях уточнили планы эвакуации, убедились, что запасные и эвакуационные выходы в порядке и к ним можно свободно пройти.

«С работниками образовательных организаций, а также с сотрудниками частных охранных предприятий, обеспечивающими внутриобъектный и контрольно-пропускной режим в зданиях образовательных организаций, проведены внеплановые практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта и угрозе несчастных случаев (возгораний)», - добавил представитель минобра.

Сейчас у школьников весенние каникулы. Они продлятся до 31 марта включительно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте