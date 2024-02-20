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Учеба

Педагог: Чистописание развивает в детях умение фокусироваться

Печать

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Контент-продюсер, педагог Александра Калинина рассказала, что, хотя компьютер прочно вошел в нашу жизнь, детям по-прежнему необходимо учиться писать от руки.

По ее словам, чистописание, как и раньше, считается ключевым компонентом учебной программы, особенно в начальной школе. Письмо развивает умение ребенка фокусироваться: делая заметки от руки, дети вовлекают в работу различные структуры мозга, развивая моторику и память, концентрируя внимание на выполнении задания.

«Практика письма от руки помогает современным детям сосредоточиться и перестать бесконечно переключать фокус внимания. Письмо от руки помогает им немного замедлиться и начать заниматься более вдумчиво», - объяснила она «Газете.Ru».

По словам педагога, когнитивные навыки у детей тесно связаны с телесным опытом. Поэтому у них четко прослеживается связь между почерком и умением читать.

«Дети, которые уже в 5 лет умеют выписывать буквы, гораздо лучше узнают их, когда им показывают карточки, и быстрее осваивают навыки чтения», - уточнила она.

Также, по словам эксперта, записи, сделанные ручкой на бумаге, запоминаются лучше, чем прочитанные распечатки.

«Когда мы пишем от руки, мы задействуем и зрительную, и моторную память. Кроме того, пишем мы обычно несколько медленнее, чем печатаем. Это позволяет глубже понять то, что мы конспектируем, увидеть неочевидные связи между фактами, отделить важное от второстепенного», - подчеркнула Александра Калинина.

Кроме того, письмо стимулирует творческие способности.

«Хорошая идея - регулярно предлагать детям писать сочинения от руки. Результат заметен практически сразу - они начинают проявлять больше фантазии и креативности, их тексты становятся выразительнее, даже выбор слов меняется. Это связано с тем, что письмо требует больше времени, а значит, мы получаем больше возможностей хорошо обдумать то, что пишем», - объяснила педагог Skysmart.

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