В Кузнецке задумались о поиске учителей арабского языка

05.02.2024 | 19:41

Кузнецким детям следует уделять больше внимания изучению арабского, китайского и других языков дружественных стран. На это указал глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 5 февраля.

«Надо подходить к тому, чтобы наши дети участвовали в олимпиадах по арабскому языку, по китайскому языку, по персидскому языку», - подчеркнул Златогорский.

По его словам, надо найти специалистов, которые преподавали бы юным кузнечанам эти предметы.

«Что-то у нас больше там склеиваются нормальные отношения. Поэтому ищите варианты, чтобы у нас здесь это было. Может, если не профессионально, то хотя бы в режиме факультатива или как-то так вот», - поручил глава города.

По мнению Златогорского, изучение западных языков сейчас не отвечает современному российскому запросу.

«Пока они свои языки не прижмут, видимо, разговоры будут в несколько натянутом варианте», - объяснил свою точку зрения глава Кузнецка.