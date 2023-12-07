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Учеба

Пензенских школьников будут уговаривать есть рыбу, а не чипсы

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Вопрос организации питания в школах стал предметом обсуждения на заседании в Пензенской городской думе, состоявшемся в среду, 6 декабря.

Депутаты заявили, что регулярно посещают школы и интересуются непосредственно у детей, нравится ли им еда в столовой, разнообразно ли меню.

Как заметили народные избранники, некоторые ребята не едят овощи, каши, первое, рыбу, но не потому, что это невкусно, а потому, что вне школы привыкли есть чипсы и фастфуд.

«И тут нужно в первую очередь проводить разъяснительную работу с родителями, чтобы они ради здоровья своих детей рассказывали им о том, что не вся еда является правильной. Параллельно подобную работу нужно вести и с детьми, например в рамках классных часов», - процитировала пресс-служба гордумы одного из депутатов.

Начальник городского управления образования Юрий Каленов уточнил, что в этом учебном году 100% учеников 1-11-х классов охвачены всеми видами питания. По выбору родителей детям предоставляются горячие завтраки или обеды, имеется альтернативное меню, организовано диетическое питание, работают буфеты.

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