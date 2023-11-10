Школы могут переносить начало уроков на более позднее время

10.11.2023 | 08:55

Утренний подъем в ноябрьской темноте - нелегкое испытание для многих российских школьников, в том числе и юных пензенцев. Им приходится приложить немало усилий, чтобы стряхнуть остатки сна и отправиться на занятия.

Однако, как выяснилось, в период сокращения светового дня школы могут самостоятельно принимать решение о переносе начала уроков на более позднее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя главы Минпросвещения Александра Бугаева.

В октябре депутат Госдумы Алексей Нечаев предложил ввести в школах зимнее время и начинать уроки на час позже.

«Вопрос о целесообразности введения более позднего начала учебных занятий в период сокращения светового дня может быть урегулирован на уровне образовательной организации», - пояснил Александр Бугаев.

Замминистра добавил, что в соответствии с санитарными правилами занятия в общеобразовательных организациях должны начинаться не раньше 8:00. При этом школы не ограничивают в праве начинать уроки в более позднее время.

«Дополнительно информируем, что исследования, направленные на гигиеническую оценку влияния более позднего начала уроков при сокращении светового дня в зимний период на самочувствие и успеваемость детей, в России не проводились», - отметил Александр Бугаев.