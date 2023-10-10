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Учеба

Родителям хотят разрешить заступаться за учителей

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В Госдуму поступил законопроект, предлагающий дать родителям право принимать участие в управлении образовательными организациями.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно пункту 7 части 3 статьи 44 Закона «Об образовании» родители имеют право участвовать в жизни школы. Однако в реальности подавляющее большинство учебных заведений даже не упоминают в своих уставах ни родительские комитеты, ни родительские собрания, следует из пояснения к внесенному законопроекту. По мнению одного из авторов законопроекта, члена комитета Госдумы по просвещению Анны Скрозниковой, руководство школ фактически игнорирует мнение родителей по многим важным вопросам.

Депутаты предложили закрепить понятие «родительское собрание» законодательно. Уточняется, что в него могут входить все родители учащихся, при этом решения собрания предлагается понимать простым большинством голосов - 50% процентов плюс один голос.

В документе перечислены полномочия родительских собраний. Это согласование примерного меню завтраков и обедов для учеников, расторжение договоров с поставщиком услуги по организации питания, отмена введения требований к одежде обучающихся, организация внеурочной деятельности, а также запрет на увольнения учителей, которых, по мнению родителей, уволили несправедливо.

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