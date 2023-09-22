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Учеба

Участники СВО получат преимущества при поступлении в колледжи

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Министерство просвещения РФ подготовило изменения в порядок приема в колледжи с учетом преимуществ для участников спецоперации.

При приеме в колледжи будут учитывать как индивидуальные достижения, так и участие в специальной военной операции в качестве добровольца, по мобилизации, по контракту или по призыву.

Пункт 45 правил приема на обучение по программам среднего профессионального образования определяет, что учитываются при приеме.

«Дополнить подпунктами 8, 9 и 10 следующего содержания: прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области», - говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, индивидуальным достижением при поступлении будет считаться не менее 100 часов волонтерской деятельности. Эта информация должна содержаться в единой информационной системе «Добровольцы России».

Также к индивидуальным достижениям отнесено наличие сертификата об успешном освоении одной из образовательных программ, например в «Цифровая экономика Российской Федерации» (проект «Код будущего») или в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

Приказ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 января 2027-го.

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