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Учеба

Рабочие тетради могут рекомендовать, запретив использовать их в школе

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Почти каждый раз перед началом учебного года в школах у родителей возникают вопросы по поводу рабочих тетрадей. 2023-й не стал исключением.

«Почему министерство образования не предоставляет школам рабочие тетради, которые являются комплектом к учебникам? Школы не разрешают покупать родителям за свой счет, так как боятся проверки со стороны министерства. Как же дети должны учить, например, английский без этой тетради?» - поинтересовалась пензячка на странице ЦУРа во «ВКонтакте».

Ей ответил представитель регионального правительства. Он пояснил, что по закону каждая школа сама определяет список учебников и пособий, которые необходимы для изучения предметов. Если школа приказом директора включает в него конкретные рабочие тетради, то возникают правовые основания для их закупки образовательной организацией.

Как часто тетради попадают в этот список и попадают ли вообще хотя бы в одной школе, специалист не уточнил.

Зато он отметил, что рабочая тетрадь является пособием, способствующим самостоятельной работе ребенка над освоением предмета, и учитель в целях более углубленного изучения может рекомендовать рабочие тетради, не включенные в список, для домашнего самостоятельного использования.

«При этом указанные учебные пособия не могут быть использованы в образовательном процессе при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», - подчеркнул представитель правительства.

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