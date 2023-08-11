Ремонт в гимназии № 6 в Пензе близится к завершению

11.08.2023 | 16:24

Капитальный ремонт в лингвистической гимназии № 6 в Пензе близится к завершению.

По состоянию на пятницу, 11 августа, рабочие заканчивают ремонт кровли, фасада, цоколя, отмостки, входных групп, систем отопления, водоснабжения и водоотведения.

В здании также обновляют автоматическую пожарную сигнализацию.

Ремонт проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализуемой по поручению президента Владимира Путина и благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

«Федеральный центр оказывает колоссальную поддержку. В школу уже поставлено новое оборудование на 7 млн рублей», – сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на главу Пензы Александра Басенко.

По муниципальной программе здесь устанавливают ограждение и уже заасфальтировали часть территории.