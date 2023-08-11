Ремонт в гимназии № 6 в Пензе близится к завершению

Капитальный ремонт в лингвистической гимназии № 6 в Пензе близится к завершению.
По состоянию на пятницу, 11 августа, рабочие заканчивают ремонт кровли, фасада, цоколя, отмостки, входных групп, систем отопления, водоснабжения и водоотведения.
В здании также обновляют автоматическую пожарную сигнализацию.
Ремонт проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», реализуемой по поручению президента Владимира Путина и благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.
«Федеральный центр оказывает колоссальную поддержку. В школу уже поставлено новое оборудование на 7 млн рублей», – сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на главу Пензы Александра Басенко.
По муниципальной программе здесь устанавливают ограждение и уже заасфальтировали часть территории.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀