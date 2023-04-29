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Учеба

В Пензе подвели итоги конкурса «Мой культурный дневник»

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О родном крае писали школьники в «Культурном дневнике». Лучшие проекты оценивали на конкурсе, который третий год подряд проводит институт регионального развития. Цель - формировать чувство гордости за Родину, научить видеть изюминки в родном крае, работать в команде. В одиночку справиться с задачей младшекласснику непросто.

«Мне очень помогла моя учительница Князева Екатерина Анатольевна. Она сказала, чтобы мы продолжали все свои поездки записывать - в Нижний Новгород, в Москву, в «Тарханы», в «Куваку», - рассказал ученик пензенского лицея № 73 Павел Желонкин.

«Культура, которая представлена в «Дневнике» в самых разных вариантах, на то и направлена, чтобы создавать общую атмосферу, общую среду, в которой растут культурные люди, с культурными традициями, сохраняют их, развивают, приумножают», - пояснил ректор ИРР Геннадий Белорыбкин.

В конкурсе приняли участие больше 100 человек. Победителей пригласили на церемонию награждения в гимназию № 13. Школьников со всей области распределили по возрастным группам и номинациям: лучший фото-и видеоотчет, лучшая презентация по работе с культурным дневником.

Дипломы Гран-при вручены и послужат победителям стимулом к дальнейшему изучению родного края и своей страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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