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Учеба

Лучшей воспитательнице области вручили 100 тысяч рублей

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Победительница прошлого года Екатерина Бочкова торжественно передала в руки Елены Сосниной символ состязания. Так завершился областной профессиональный конкурс «Лучший воспитатель образовательной организации».

Главный приз, диплом победителя и сертификат на 100 тысяч рублей, достался воспитателю детского сада № 57 «Матрешка».

«Шла долго я к этой награде, последние месяцы особенно сильно мы готовились. И, думаю, что это заслуженная победа всего моего коллектива», - подчеркнула Елена Соснина.

Преподаватель русского языка и литературы, мама особенного ребенка и обладательница огромного сердца последние 12 лет посвятила профессии воспитателя в детском саду. Совсем скоро у Елены состоится уже третий выпуск дошкольников.

«Мне очень нравится работать с детьми, я получаю от них много энергии, много нового, мы с ними творим и создаем. Это большая ответственность, но, я думаю, если любишь свою профессию, то будет все получаться. А я действительно ее люблю и получаю огромное удовольствие», - поделилась победительница конкурса.

В региональном этапе профессионального состязания приняли участие 29 педагогов дошкольного образования, до финала дошли лишь 10. Конкурсанткам предстояло пройти три испытания: интернет-портфолио, тестирование и мастер-класс. Также участницы должны были рассказать, как получили эту профессию.

«Конкурс служит не только показом профессионального мастерства, но и собиранием всех тех необходимых компетенций, которые были в одном муниципалитете, а теперь они перенесутся в другой, тем самым обогатив Пензенский регион педагогическими знаниями», - сообщил первый заместитель министра образования Пензенской области Алексей Фомин.

Перед Еленой Сосниной стоит еще более серьезная задача - осенью победительница отправится бороться за звание лучшего воспитателя страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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