Количество часов по одному из школьных предметов увеличили вдвое

27.04.2023 | 07:45

Согласно обновленным федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), количество часов по литературе в школах России увеличили вдвое. Об этом рассказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«В 1959 году у нас было 18 часов в неделю по всем классам, а по новым стандартам - уже 35. В 1959 году на русский язык, включая литературное чтение, отводилось 54 часа, а в 2022 году - уже 61 час, то есть на 7 часов больше», - проинформировал он.

Министр отметил, что в целом по предметной области «Русский язык и литература» в 1959 году было 72 часа, а в действующих программах 2022-го заложено 80 часов в неделю по всем уровням образования.

«То есть никакого сокращения количества часов не произошло, наоборот, оно увеличено», - резюмировал Сергей Кравцов.

Уже в младших классах школьники изучают произведения Константина Ушинского, Алексея Толстого, русские народные сказки.

Также в учебные программы включены стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», произведения «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Брестская крепость» Сергея Смирнова, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «В августе сорок четвертого» Владимира Богомолова и избранные главы из романа Николая Островского «Как закалялась сталь».