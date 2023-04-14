Медали студентов ИТ-колледжа подтвердили качество образования

14.04.2023 | 13:41

В четверг, 13 апреля, в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова на торжественной церемонии закрытия были названы победители и призеры регионального чемпионата мастерства «Профессионалы».

Студенты ИТ-колледжа в очередной раз подтвердили высокий уровень профессиональной подготовки, завоевав в пяти компетенциях сразу 13 призовых мест.

Ребята не оставили своим соперникам шансов занять ступеньки пьедестала почета по компетенциям «Автоматизация бизнес-процессов организации», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» и «Сетевое и системное администрирование», завоевав весь комплект медалей (золото, серебро, бронзу).

Обошли своих конкурентов студенты ИТ-колледжа и в компетенции «Разработка мобильных приложений», заняв 1-е и 2-е место, а в компетенции «Инженерный дизайн САПР» у ребят серебряная и бронзовая медали.

Мастерство педагогов-наставников, высокотехнологичное оборудование ИТ-колледжа, упорный труд и практикоориентированные методы подготовки кадров доказывают свою эффективность. Все призеры помимо медалей и дипломов получили денежные сертификаты, а также приглашения на работу и стажировку от ведущих компаний и предприятий региона.