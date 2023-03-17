В Пензе завершился конкурс молодых педагогов

Презентация проектов и образовательных программ - суть второго, очного этапа конкурса «Молодой учитель - 2023». Чтобы представить свои разработки, каждому из участников предоставили 10 минут. Задача юношей и девушек - максимально подробно рассказать об уникальной методике, которую они используют на уроках.
Интервью как педагогический прием - тема выступления Ирины Демочкиной, учителя русского языка и литературы школы № 65/23.
«На уроке предполагает то же самое - вопросы и ответы. Формы и приемы могут быть разные, но чаще используются три основных, например, с учителем в роли респондента или в роли персонажа», - рассказала педагог.
В состав жюри вошли опытнейшие педагоги, которые проработали в профессии десятки лет, заслуженные учителя.
Другое испытание - открытый урок с классом.
Всего в конкурсе «Молодой учитель - 2023» приняли участие девять педагогов.
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