В Пензе завершился конкурс молодых педагогов

17.03.2023 | 20:15

Презентация проектов и образовательных программ - суть второго, очного этапа конкурса «Молодой учитель - 2023». Чтобы представить свои разработки, каждому из участников предоставили 10 минут. Задача юношей и девушек - максимально подробно рассказать об уникальной методике, которую они используют на уроках.

Интервью как педагогический прием - тема выступления Ирины Демочкиной, учителя русского языка и литературы школы № 65/23.

«На уроке предполагает то же самое - вопросы и ответы. Формы и приемы могут быть разные, но чаще используются три основных, например, с учителем в роли респондента или в роли персонажа», - рассказала педагог.

В состав жюри вошли опытнейшие педагоги, которые проработали в профессии десятки лет, заслуженные учителя.

Другое испытание - открытый урок с классом.

Всего в конкурсе «Молодой учитель - 2023» приняли участие девять педагогов.