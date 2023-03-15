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Учеба

В школах Пензы каждый седьмой учитель старше 60 лет

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В 2022 году на выплаты молодым учителям в Пензе направили 13 млн 878 тыс. рублей. За этот период в школы пришло 134 педагога (в 2021-м - 75).

Об этом рассказала начальник управления образования Алла Маркова на заседании комиссии гордумы в среду, 15 марта.

По ее словам, ежемесячную выплату в размере 0,35 от должностного оклада сейчас получают 1 236 молодых специалистов. Также предусмотрено ежегодное выделение им 35 000 рублей.

В общей структуре педагогов в возрасте до 25 лет в школах 10%, от 25 до 39 лет - 23%, от 40 до 54 лет - 41%, от 55 до 59 лет - 12% и от 60 лет и старше - 14%.

Учителей до 35 лет в образовательных учреждениях 18%.

«Общая численность работников по отрасли «образование» на 31 декабря 2022 года составила 10 429 человек, из них 6 555 педагогов, 468 руководителей и заместителей руководителя», - уточнила Алла Маркова.

Депутат Алексей Иванов отметил, что по сравнению с 2021 годом кадровый состав сократился на 1%. «Не сказалось ли это на качестве образования?» - задал он вопрос.

«В классы есть кому зайти. Вакансии есть по обслуживающему и прочему персоналу. На фоне Пензенской области и России мы в едином формате», - заявила Маркова.

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