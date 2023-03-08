Ученики школы № 50 собрали роботов из подручных средств

08.03.2023 | 20:27

Для того чтобы создавать самоходные устройства, совершенно не обязательно работать в лабораторных условиях и на сложнейшем оборудовании. Самое главное - желание. Учащиеся школы № 50 собирают роботов из всего, что есть под рукой.

«Электромеханическое устройство включает в себя ключ, двигатель и контейнер для батареек, движется за счет вибрации от стерки. Второго такого робота мы назвали «Чертежник», - рассказал учитель физики МБОУ СОШ № 50 г. Пензы Сергей Анисимов.

Механизм устанавливают на лист бумаги, и он изображает причудливые фигуры.

Из приобретенного и сделанного не своими руками - лишь батарейка и несколько проводков. Хотя их специально тоже не покупали, искали запчасти в своих запасах.

Но все же это довольно примитивные устройства, над созданием которых работают учащиеся младшего звена. Старшеклассники конструируют летательные аппараты.

«Дрон, разработанный на базе школы, создан для развития детей, чтобы внедрить робототехнику в процесс обучения. Он полностью собирается», - отметил школьник Артем Соколов.

Дрон парит в воздухе за счет нескольких моторчиков и винтов, а металлический шар зависает благодаря ультразвуковому левитатору. Устройство, с помощью которого обычно развлекают школьников в научном музее, Егор Рожков собрал самостоятельно.

«Оно работает, потому что датчики создают ультразвук, и благодаря ему объект зависает в воздухе. Его можно применять на уроке физики, чтобы ученикам объяснить, что такое левитация, что такое ультразвук. Можно также использовать этот прибор для проклейки дисплеев на фабриках», - предложил школьник.

Подобные занятия раньше проводили в рамках внеучебной деятельности, теперь же в школе № 50 будут собирать различные устройства на уроках технологии.