Сетевое издание|18+|Вторник|21 фев 2023|10:45
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Снег |
 

Учеба

Летние каникулы хотят сократить из-за роста детской смертности

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы рекомендуют рассмотреть вариант сокращения летних каникул для школьников в связи с ростом в этом периоде детской смертности.

Об этом сообщает rambler.ru со ссылкой на соответствующую научную статью.

По данным ученых, в России у детей от 5 до 9 лет смертность летом превышает среднегодовые показатели на 21%, от 10 до 14 лет - на 32%, от 15 до 19 лет - на 19%.

«Необходимо расширять поддержку семейного и институционального досуга и отдыха детей в период каникул и в случае одобрения экспертами в сфере образования постепенно сокращать длительность летних каникул. Выраженная сезонность смертности в младших возрастных группах наряду с прочим может быть следствием длинных школьных каникул, во время которых многие дети оказываются предоставленными самим себе», - говорится в публикации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила против этого предложения. По мнению депутата, сокращение летних каникул не выход.

«Чтобы снизить показатели детской смертности летом, надо усилить информирование людей о возможных опасностях. Рассказывать, как вести себя на водоемах, о правилах поведения на дороге и в лесу, предупреждать о возможных мошенниках. Просвещением надо заниматься, а не лишать детей лета», - высказала Лантратова агентству городских новостей «Москва» свои соображения, добавив, что в первую очередь надо спросить мнение родителей и самих детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте