Летние каникулы хотят сократить из-за роста детской смертности

21.02.2023 | 10:20

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы рекомендуют рассмотреть вариант сокращения летних каникул для школьников в связи с ростом в этом периоде детской смертности.

Об этом сообщает rambler.ru со ссылкой на соответствующую научную статью.

По данным ученых, в России у детей от 5 до 9 лет смертность летом превышает среднегодовые показатели на 21%, от 10 до 14 лет - на 32%, от 15 до 19 лет - на 19%.

«Необходимо расширять поддержку семейного и институционального досуга и отдыха детей в период каникул и в случае одобрения экспертами в сфере образования постепенно сокращать длительность летних каникул. Выраженная сезонность смертности в младших возрастных группах наряду с прочим может быть следствием длинных школьных каникул, во время которых многие дети оказываются предоставленными самим себе», - говорится в публикации.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова выступила против этого предложения. По мнению депутата, сокращение летних каникул не выход.

«Чтобы снизить показатели детской смертности летом, надо усилить информирование людей о возможных опасностях. Рассказывать, как вести себя на водоемах, о правилах поведения на дороге и в лесу, предупреждать о возможных мошенниках. Просвещением надо заниматься, а не лишать детей лета», - высказала Лантратова агентству городских новостей «Москва» свои соображения, добавив, что в первую очередь надо спросить мнение родителей и самих детей.