Пензенским школьникам напомнили о заявлениях на сдачу ЕГЭ

30.11.2022 | 11:09

В четверга, 1 декабря, открывается прием заявлений на сдачу единого государственного экзамена.

Документы ждут от тех, кто осваивает программы среднего общего образования (прием будет вестись по месту учебы), от экстернов, то есть тех, кто находится на самообразовании или семейном образовании либо учится в школе, не имеющей государственной аккредитации (подать заявление можно в любую аккредитованную организацию).

Также принять участие в ЕГЭ могут выпускники прошлых лет, студенты, получающие среднее профессиональное образование. Они должны принести бумаги в институт регионального развития (г. Пенза, ул. Попова, 40, 4-й этаж), а также в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

«Заявления подаются участниками ГИА и ЕГЭ лично на основании документов, удостоверяющих личность, или их родителями (законными представителями) на основании документов, удостоверяющих личность, или уполномоченными лицами на основании документов, удостоверяющих личность, и доверенности», - сообщили в пресс-службе Минобра Пензенской области.

Лица с ограниченными возможностями здоровья должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, а также копию рекомендаций ПМПК при необходимости создания специальных условий для проведения экзаменов.

Выпускникам прошлых лет следует подать оригиналы документов об образовании или их заверенные копии.

Заявления будут приниматься до 1 февраля.