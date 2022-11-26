Учеба

В Пензе прошла выездная сессия преподавателей из Рязани

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В пензенской школе № 66 прошла выездная учебная сессия рязанского медицинского университета. Преподаватели вуза приехали в город на Суре.

«Даем и практические, и теоретические курсы, обязательно показываем эксперименты, потому что химия - наука, которая без экспериментов обойтись не может никак. Цель нашего визита - более-менее углубить их знания. Понятно, что за два дня это сделать сложно, но мы в основном идем с уроками обобщения, и это всегда, на мой взгляд, ценно», - пояснила преподаватель РязГМУ Ирина Бочкарева.

Второй год в областном центре реализуется образовательный проект по непрерывной допрофессиональной медицинской подготовке старшеклассников.

«Цель - более эффективно решать кадровую проблему, обеспечение медицинским персоналом учреждений здравоохранения области. На базе центра технологического обучения проходят занятия по допрофессиональной подготовке «Младшая медицинская сестра», ребята получают практику, несколько раз в месяц - онлайн-занятия с преподавателями рязанского медуниверситета», - сообщил директор Центра технологического обучения г. Пензы Юрий Голодяев.

Послушать иногородних преподавателей собрались 96 учеников 10-11-х классов из 37 городских школ.

«Вероятнее всего, после этой встречи я свяжу свою жизнь все-таки с медициной. Это хорошая, благородная профессия, которая в будущем станет спасать жизнь многим людям», - решила ученица Карина Никонова.

За участие в проекте по непрерывной допрофессиональной медподготовке деньги ни ученики, ни их родителей не платят.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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