В Пензе юные пианисты соревнуются в технике игры

19.11.2022 | 20:00

Путь юных музыкантов пролегает через Черни к звездам. Произведения австрийского композитора обязательны к изучению для всех, кто хочет стать профессиональным пианистом. Чтобы играть этюды, пьесы, необходима отличная техника. У кого пальцы быстрее и точнее бегают по клавишам фортепиано, выясняют в детской музыкальной школе № 1.

Конкурс технического мастерства проводится в школе в шестой раз. Обязательное условие для всех участников - присутствие хотя бы одного произведения Карла Черни в репертуаре.

«Очень волнуются, очень серьезный конкурс, такое трудно играть на публику, но, по-моему, сегодня у ребят все получилось», - подвела итоги дня заведующая отделением фортепиано ДМШ N 1 г. Пензы Елена Темногрудова.

Этюды Черни играют гораздо чаще, чем произведения других композиторов. Техника исполнения - вершина мастерства.

«Играть нужно не только быстро, но еще и умно, интересно, музыкально - это трудное сочетание: и чтоб пальцы слушались, и чтоб голова руководила пальцами, и чтоб из этого в конце концов получалась музыка», - пояснила Елена Темногрудова.

«Как сказала моя учительница, в конце, когда рука уже устает, он придумывает самые сложные пассажи», - рассказала участница конкурса Анна Филина.

Карл Черни писал произведения для музыкантов разного уровня подготовки, поэтому его этюды учащиеся играют с первого класса до выпускного.