В Пензе прошла научно-практическая конференция школьников

09.11.2022 | 20:09

Традиционная научно-практическая конференция «Земля родная» третий год подряд проходит в онлайн-формате, чтобы дети из самых отдаленных уголков Пензенской области могли показать свои достижения в области краеведения.

«В финал на региональный этап отобрали чуть более 200 работ. Это очень большое количество, все работы на самом деле выполнены с большим интересом. Огромное спасибо хотелось бы сказать научным руководителям, которые вкладывают душу в эти работы, в детей, которые их готовят», - отметил директор областного туристско-спортивного центра им. Т. Т. Мартыненко Павел Зелепугин.

Школьники 5-11-х классов писали свои работы по 10 направлениям, таким как этнография, военная история, культурное и природное наследие, земляки. Через изучение истории малой родины воспитывается патриотизм.

«У нас с этого года введено краеведение. Раньше хотели - проводили, хотели - нет, теперь пусть внеурочно, но в обязательном порядке. Я думаю, мы пробьем, чтобы предмет, как прежде, вошел в учебный процесс. Если мы сейчас будем забывать свои корни, что будем делать в дальнейшем? Ничего у нас не будет», - рассудил председатель Союза краеведов России Владимир Первушкин.

«Я неоднократно был на подобных мероприятиях, бывают очень интересные работы, выполненные на высоком уровне, при поддержке научных кадров, консультантов. Дети находят себе правильное руководство, первоисточники и тогда удивляют», - рассказал директор Пензенского государственного краеведческого музея Артем Павлихин.

Свадебные обряды мордвы Пензенской области, танцевальная культура села Ахматовка Никольского района, особенности народной тряпичной куклы - лишь некоторые темы, которые раскрыли в своих работах участники конференции. Она продлится до конца ноября. Победители будут представлять регион на конкурсе «Отечество».