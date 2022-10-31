Пензенские школьники проверили свои знания географии

31.10.2022 | 18:12

Вопросы интеллектуального испытания с каждым годом становятся все интереснее. Их придумывают обычные жители страны. Лучшие включают в тестовое задание географического диктанта. На базе финансово-экономического лицея № 29 открылась одна из региональных площадок, на которой пензенцы смогли продемонстрировать свои знания. Среди них оказалась и девятиклассница Софья Явина.

«Я несколько лет увлекаюсь краеведением, и в первую очередь я решила принять участие, чтобы проверить свои навыки и расширить знания не только о Пензенском крае, а обо всей стране в принципе. Географический диктант является прямым проводником в мир географии, краеведения нашей страны», - отметила она.

В экзаменационном бланке 30 заданий, в виде тестов и не только. Есть даже аудиовопросы, которые озвучивают известные в стране люди. Все это направлено на популяризацию науки, посвященной изучению земель, особенностей, обитателей и явлений планеты.

«Отрадно отметить, что качество, уровень знаний повышается. Свои результаты дает именно эта акция традиционная. Ребята, как правило, готовятся к ней, поэтому и результат лучше. Возрастает интерес к предмету, больше уже сдающих итоговую аттестацию по ОГЭ в 9-м классе и по ЕГЭ», - сообщила координатор проведения Географического диктанта в лицее № 29 Лариса Жигулина.

Все, кто принял участие в международной просветительской акции, получили свидетельства Русского географического общества.