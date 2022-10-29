В пензенском вузе отметили 35-летие кафедры русского языка

29.10.2022 | 20:15

Свежий номер информационно-просветительской газеты «Глаголъ» студенты историко-филологического факультета посвятили юбилею кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» - тем, кто стоял у истоков ее создания и кто продолжает по сей день отстаивать позиции родной речи.

«Кафедра - моя жизнь! 35 лет я была с людьми, создавала эту кафедру - конечно, мне помогали! - и считала, что команда, которая у нас сложилась, - достойная, профессиональная, очень творческая, активная», - рассказала заведующая кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» в 1987-2022 гг. Галина Канакина.

Преподаватели подарили путевку в жизнь тысячам студентов, которые в настоящее время работают в сфере образования и не только. Валерий Хилько - аспирант кафедры и по совместительству учитель русского языка и литературы в пензенской школе № 77.

«Каждый урок строим с тем материалом, который они нам рассказывали и объясняли», - констатировал педагог.

Помимо подготовки молодых специалистов, преподавательский коллектив кафедры занимается и научной деятельностью. За 35 лет выпущены десятки трудов.

«В основном, конечно, рекомендации для учителей. В Москве вышли книги по единому государственному экзамену, по проведению государственной аттестации в 9-м классе (ОГЭ так называемый), книги, связанные с факультативными и элективными курсами», - уточнила Галина Канакина.

Повышает престиж русского языка и проведение Тотального диктанта, а рубрика «Ликбез» в программе «Проснись и пой» на 11 канале - одна из самых любимых зрителями.

«Быть грамотным не только модно, но еще и необходимо в наши дни, потому что безграмотные люди никому не нужны - все любят умных, хорошо говорящих на своем языке. Это престижно всегда», - выразили свою позицию студенты.

В сентябре 2022 года кафедру возглавила Инесса Родионова. Она намерена продолжать дело своей предшественницы.