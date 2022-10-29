Учеба

В пензенском вузе отметили 35-летие кафедры русского языка

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Свежий номер информационно-просветительской газеты «Глаголъ» студенты историко-филологического факультета посвятили юбилею кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» - тем, кто стоял у истоков ее создания и кто продолжает по сей день отстаивать позиции родной речи.

«Кафедра - моя жизнь! 35 лет я была с людьми, создавала эту кафедру - конечно, мне помогали! - и считала, что команда, которая у нас сложилась, - достойная, профессиональная, очень творческая, активная», - рассказала заведующая кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» в 1987-2022 гг. Галина Канакина.

Преподаватели подарили путевку в жизнь тысячам студентов, которые в настоящее время работают в сфере образования и не только. Валерий Хилько - аспирант кафедры и по совместительству учитель русского языка и литературы в пензенской школе № 77.

«Каждый урок строим с тем материалом, который они нам рассказывали и объясняли», - констатировал педагог.

Помимо подготовки молодых специалистов, преподавательский коллектив кафедры занимается и научной деятельностью. За 35 лет выпущены десятки трудов.

«В основном, конечно, рекомендации для учителей. В Москве вышли книги по единому государственному экзамену, по проведению государственной аттестации в 9-м классе (ОГЭ так называемый), книги, связанные с факультативными и элективными курсами», - уточнила Галина Канакина.

Повышает престиж русского языка и проведение Тотального диктанта, а рубрика «Ликбез» в программе «Проснись и пой» на 11 канале - одна из самых любимых зрителями.

«Быть грамотным не только модно, но еще и необходимо в наши дни, потому что безграмотные люди никому не нужны - все любят умных, хорошо говорящих на своем языке. Это престижно всегда», - выразили свою позицию студенты.

В сентябре 2022 года кафедру возглавила Инесса Родионова. Она намерена продолжать дело своей предшественницы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте