Пенза приняла полуфиналистов интеллектуального чемпионата

22.10.2022 | 20:30

Единственный в России интеллектуальный чемпионат «Разумеется» направлен на решение управленческих задач, возникающих в некоммерческих или общественных организациях. Пенза впервые присоединилась к состязаниям и вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Пермью, Челябинском, Новосибирском, Ярославлем, Красноярском и Нижним Новгородом приняла полуфиналистов.

«На I курсе пробовали решать кейсы, сейчас, возможно, что-то забыли, интересно посмотреть, на что мы способны. Обучаемся по направлению «Социология», на II курсе», - рассказала участница полуфинала Александра Рыльцева (г. Волгоград).

«Проработка проблем, которые даются в кейсе, помогают нам составить свою картину рисков и избежать их в дальнейшем, например в развитии своей НКО», - добавила участница полуфинала Инна Михеева (г. Волгоград)

«Цель заключается в том, чтобы любой мог посмотреть на работу некоммерческой благотворительной организации изнутри и примерить на себя роль ее руководителя или сотрудника», - пояснила организатор Екатерина Федотова.

В чемпионате могут принимать участие все желающие. В 2022 году игры объединены темой «Имидж и репутация». Участникам нужно решить, например, задачу, как поступить молодой НКО, которая организовала и провела масштабное мероприятие, а все заслуги себе приписала другая, более известная - ей и достались все пряники, а начинающие получили кнут и несправедливое порицание за ничегонеделание. Пример взят из реальной жизни.

«Особенность некоммерческих организаций - они нацелены на результат, а не на получение прибыли. Об этом многие забывают в своей деятельности», - отметила участница полуфинала кейс-чемпионата Полина Папшева (г. Пенза).

В общероссийский финал выйдут только 10 команд. К началу чемпионата их было зарегистрировано 434. Место, куда съедутся сильнейшие игроки, пока держится в секрете.