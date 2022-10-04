В Пензенской области появилась «Школа юного археолога»

04.10.2022 | 19:33

Сбылась мечта научного сообщества Пензенской области: в регионе появилась «Школа юного археолога». Там будут заниматься воспитанники 7-10-х классов, из них сформируют две группы общей численностью 50 человек.

«Мы говорим о чувстве патриотизма, но мы знаем, что его никак нельзя разбудить, если не привить любовь к Родине, а она начинается с ее истории. И именно данные, которые дает нам археология, - это начало всех начал и это история нашего края», - сообщил куратор проекта «Школа юного археолога» Владимир Винничек.

Ребята регулярно будут собираться, обсуждать научные открытия, планировать экспедиции. Уже следующим летом юные исследователи под присмотром опытных наставников отправятся в Бессоновский район на раскопки.

«Особенность археологии заключается в том, что одной головы здесь недостаточно. Здесь нужна огромная сила воли, чтобы выживать в экстремальных условиях, чтобы добывать крупицы знаний о нашей древней истории», - отметил доктор исторических наук Геннадий Белорыбкин.

На первую встречу пришли ребята из школы № 20 Пензы. Ученики поддержали инициативу своего учителя.

«Я рассказываю детям о том, что такое археология, о своих каких-то раскопках и экспедициях, и они вдохновляются. На самом деле, современное поколение очень любит историю», - подчеркнула учитель истории школы № 20 г. Пензы Евгения Репина.

Проект «Школа юного археолога» рассчитан на два года. По прошествии этого времени подведут итоги и примут решение о закрытии или о дальнейшей работе экспериментального образовательного заведения.