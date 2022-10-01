Учеба

В пензенскую музыкальную школу поступили новые инструменты

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В отделении духовых инструментов музыкальной школы имени В. П. Чеха появились новые флейты, саксофон, тромбон, труба и многое другое. Фагота, гобоя, тубы, валторны раньше вообще не было, а теперь они есть.

«Новый инструмент - это всегда вдохновение, новые идеи, новое стремление к развитию, достижению новых творческих вершин и самореализация ребенка как музыканта», - отметила заместитель директора ДМШ им. В. П. Чеха Галина Павлова.

«Приходят желающие играть, но не имеющие своего инструмента. При наличии в школе какого-то базового инструмента он всегда может попробовать, выбрать себе по душе, что нравится - кларнет, саксофон. Такой подарок школе все очень долго ждали», - рассказал преподаватель Михаил Насонов.

В распоряжение музыкальной школы поступило 22 инструмента российского производства - комплект малого духового оркестра. Теперь эстрадно-джазовый «Ананас-Бэнд» зазвучит более ярко и насыщенно, а репертуар обогатится новыми композициями.

Иван Бардаев играет на барабанах, а сейчас проходит испытание медными трубами - начинал с флейты, теперь осваивает саксофон.

«На прошлом экзамене, когда разыгрывался, страшно было, а сцена - вот она, рядом. От испуга прямо все сразу и сыграл», - поделился ученик музыкальной школы.

В 2021 году в ДМШ приобрели инструменты на средства гранта, в 2022-м по программе получили духовые.

«По соглашению Министерства торговли и Министерства культуры Российской Федерации и при содействии Министерства культуры Пензенской области и регионального центра развития культуры», - пояснила заместитель директора школы.

Все инструменты - в чехлах, что позволит юным музыкантам выезжать на разные концертные площадки.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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