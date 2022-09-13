В Пензе открылись ресурсные классы для «особенных» детей

13.09.2022 | 10:25

В пензенской школе № 8 имени Н. С. Павлушкина открылись два ресурсных класса. В одном из них будут учиться первоклассники, в другом - ученики 4-го класса.

«Это новая образовательная модель, в рамках которой детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями помогают адаптироваться в школе и повседневной жизни», - пояснили в администрации областного центра.

Специалистов для работы с «особенными» детьми подготовил Приволжский исследовательский медицинский институт Нижнего Новгорода. Большая подготовительная работа была проведена и в самой школе.

В программу обучения входят как общеобразовательные предметы, так и занятия адаптивной физкультурой на специальном оборудовании и тренажерах.

«Структурированное обучение и адаптация академического материала индивидуальны для каждого ученика», - отметили в пресс-службе мэрии.