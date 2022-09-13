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Учеба

В Пензе открылись ресурсные классы для «особенных» детей

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В пензенской школе № 8 имени Н. С. Павлушкина открылись два ресурсных класса. В одном из них будут учиться первоклассники, в другом - ученики 4-го класса.

«Это новая образовательная модель, в рамках которой детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями помогают адаптироваться в школе и повседневной жизни», - пояснили в администрации областного центра.

Специалистов для работы с «особенными» детьми подготовил Приволжский исследовательский медицинский институт Нижнего Новгорода. Большая подготовительная работа была проведена и в самой школе.

В программу обучения входят как общеобразовательные предметы, так и занятия адаптивной физкультурой на специальном оборудовании и тренажерах.

«Структурированное обучение и адаптация академического материала индивидуальны для каждого ученика», - отметили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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