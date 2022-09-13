Учеба

Студент ИТ-колледжа получил медальон за профессионализм

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В финале юбилейного, X Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2022» студент ИТ-колледжа Владислав Рожков был награжден медальоном «За профессионализм».

В сентябре в Саранске (Республика Мордовия) более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений страны продемонстрировали свое мастерство в 25 компетенциях. Первенство ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Владислав сражался в семерке лучших в одной из сложных компетенций «Промышленная робототехника». Данное направление развивается на базе колледжа при активной поддержке социальных партнеров и работодателей.

По итогам всех испытаний Владислав набрал 700 баллов, получив медальон «За профессионализм». Это награда, подтверждающая достижение результата выше среднего на национальном или международном чемпионате по соревновательным компетенциям.

Обладание медальоном означает, что участник подтвердил свой высокий уровень профессиональной квалификации, соответствующий международным стандартам.

Влад продемонстрировал пример профессионального роста и любви к своему делу.

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