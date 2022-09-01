Учеба

В Пензе робототехникой хотят заинтересовать больше учеников

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У учеников школы № 66 в День знаний прошли сразу две линейки: одна - официальная, посвященная 1 Сентября, другая - в честь большого события для образовательного учреждения. Здесь открывается первый в Приволжском федеральном округе школьный «IT-Куб».

«Чтобы он был для вас полезным, чтобы вы там приобретали новые знания и, используя эти знания, пошли дальше, когда-нибудь стали великими учеными, инженерами, изобретателями и принесли славу не только городу Пензе, но и великой России», - пожелал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Самое интересное - внутри здания. Третий этаж преобразился - теперь это не просто классы, а кабинеты, где образование получают будущие программисты. «IT-Куб» официально открыт.

Что касается внеурочной деятельности, занятия будут проводить по шести направлениям: кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, мобильная разработка, робототехника, программирование на языках Java и Python.

«Это нужно не только молодежи или школе, а в целом и системе образования, и системе современной экономики в стране», - подчеркнула директор «IT-Куба» школы № 66 им. В. А. Стукалова Елена Прокошкина.

Занятия по робототехнике в школе проводят уже не первый год. Это направление у ребят пользовалось популярностью, теперь педагоги рассчитывают заинтересовать куда больше учеников.

«Всегда было проблемой, что младшим ребятам интересно покрутить, повертеть, собрать какие-то машинки простейшие, еще что-то, а старшие охладевали. Но теперь благодаря этим наборам мы сможем и старших заинтересовать, потому что это уже для их уровня», - заявил преподаватель робототехники Олег Кочкин.

В одном из кабинетов дети работают с «железом».

«Сегодня мы учились разбирать и собирать системный блок компьютера. Это оказалось тяжело, но интересно», - призналась школьница Алена Чуркина.

Преподавать ребятам основы IT-инженерии будут как учителя информатики, так и приглашенные специалисты.

«Как раз чтобы все эти кадры оставались у нас в Пензенской области, нужно воспитать их здесь, на Пензенской земле, в наших школах», - отметила директор школы № 66 им. В. А. Стукалова Ирина Авдонина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается внеурочной деятельности, занятия будут проводить по шести направлениям: кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, мобильная разработка, робототехника, программирование на языках Java и Python.
Вот и конкуренты церковноприходским школам!!!

Гость||

Инициативы казахстанского президента Токаева по части экономических и политических реформ, и в особенности проекта ежегодного отчисления половины доходов Нацфонда на счета всех несовершеннолетних детей, были вслух оценены в РФ позитивно. Песков хоть прямо и не похвалил союзника за такой радикальный социальный разворот, о котором в России только мечтают, но выразил надежду на блестящее будущее российско-казахских отношений по результатам их нацпроекта.

Возможно, в контексте зачинаемых казахстанских перемен это было сказано и не без доли ехидства, потому что если бы в Москве и впрямь считали такой подход благотворным для развития, то ничто не мешало уже давно проделать то же самое на российской почве — и тем самым поднять уровень благосостояния если не всего населения, то хотя бы обеспечить гарантированное будущее подрастающему поколению. В РФ Фонд национального благосостояния и другие резервные кубышки куда успешнее казахских наполнялись нефтегазовой валютой, однако меры социальной поддержки населения всегда были более чем скромны. Россиянам разъясняли, что чрезмерная раздача денег — путь к инфляции, которая обесценит выплаты и никак не улучшит жизнь народа.

Но в Казахстане придумали, как дать денег детворе и избежать при этом инфляционных процессов. Путь не новый, его успешно испытали иные арабские и прочие нефтеносные государства, которые с рождения каждого ребенка ежегодно зачисляют ему на счет причитающуюся долю от экспорта извлекаемых из земли богатств. Пока юный гражданин не достигнет совершеннолетия, такие именные счета неприкосновенны, зато потом молодой гражданин получает справедливый стартовый капитал, помогающий ему не зависеть от государства, а рассчитывать на себя.

В России такой сценарий социально-экономической политики не прижился, хотя мог бы наряду с другими элементами глубоких реформ существенно изменить облик страны и добавить ей столько привлекательности, что ее хватило бы перевесить все соблазны «европейского выбора» Украины, а значит, и избежать нынешнего геополитического конфликта.

Конечно, многовекторные казахи могут себе позволить социально развернуться и в нынешней обстановке, а вот в России уже поздно пить такой боржоми, потому что суверенный курс определен, все решения приняты, все деньги подсчитаны и резиночками перевязаны. Однако если Казахстан заживет зажиточнее России или хотя бы появятся признаки того, что там становится лучше нашего, то такой рывок может и нарушить сложившийся баланс взаимоотношений с этим соседним государством. С этажей российской вертикали, несомненно, теперь будут внимательно наблюдать за ходом заявленных Казахстаном реформ, и если они пойдут слишком бурно, то в российском экспертном пуле всегда найдется кому их покритиковать, чтобы собственное население не слишком заглядывалось в соседскую сторону и не вводилось в искушение тамошними переменами.

Telegram-канал «Мастер пера»


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