В Пензе робототехникой хотят заинтересовать больше учеников

01.09.2022 | 20:13

У учеников школы № 66 в День знаний прошли сразу две линейки: одна - официальная, посвященная 1 Сентября, другая - в честь большого события для образовательного учреждения. Здесь открывается первый в Приволжском федеральном округе школьный «IT-Куб».

«Чтобы он был для вас полезным, чтобы вы там приобретали новые знания и, используя эти знания, пошли дальше, когда-нибудь стали великими учеными, инженерами, изобретателями и принесли славу не только городу Пензе, но и великой России», - пожелал глава города Пензы Владимир Мутовкин.

Самое интересное - внутри здания. Третий этаж преобразился - теперь это не просто классы, а кабинеты, где образование получают будущие программисты. «IT-Куб» официально открыт.

Что касается внеурочной деятельности, занятия будут проводить по шести направлениям: кибергигиена и работа с большими данными, системное администрирование, мобильная разработка, робототехника, программирование на языках Java и Python.

«Это нужно не только молодежи или школе, а в целом и системе образования, и системе современной экономики в стране», - подчеркнула директор «IT-Куба» школы № 66 им. В. А. Стукалова Елена Прокошкина.

Занятия по робототехнике в школе проводят уже не первый год. Это направление у ребят пользовалось популярностью, теперь педагоги рассчитывают заинтересовать куда больше учеников.

«Всегда было проблемой, что младшим ребятам интересно покрутить, повертеть, собрать какие-то машинки простейшие, еще что-то, а старшие охладевали. Но теперь благодаря этим наборам мы сможем и старших заинтересовать, потому что это уже для их уровня», - заявил преподаватель робототехники Олег Кочкин.

В одном из кабинетов дети работают с «железом».

«Сегодня мы учились разбирать и собирать системный блок компьютера. Это оказалось тяжело, но интересно», - призналась школьница Алена Чуркина.

Преподавать ребятам основы IT-инженерии будут как учителя информатики, так и приглашенные специалисты.

«Как раз чтобы все эти кадры оставались у нас в Пензенской области, нужно воспитать их здесь, на Пензенской земле, в наших школах», - отметила директор школы № 66 им. В. А. Стукалова Ирина Авдонина.