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Учеба

В Пензе обсудили ключевые задачи системы образования региона

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Проектная деятельность, дополнительное образование, воспитательный процесс - три направления, которые в Пензенских школах необходимо подтянуть. Таковы данные мониторинга, проведенного федеральными инспекторами в учебных заведениях области.

Директор по развитию ГК «Просвещение» Наталья Алтынникова уверена, что ситуация в регионе скоро изменится в лучшую сторону. Об этом она сообщила журналистам на второй день работы августовского педагогического форума.

«Программа - на пять лет, но я могу сказать, что в Пензенской области мы достаточно быстро двигаемся в решении этих задач. Разрабатываются уникальные решения для системы образования не только региона, но и всей страны. Возможно, тот мониторинг, который здесь мы сейчас апробировали пока на системе общего образования, ляжет в основу федеральных мониторингов для системы общего образования», - пояснила Наталья Алтынникова.

В лицее современных технологий и управления № 2 открылось шесть площадок, на которых педагоги со всей области обсуждают ключевые задачи, поставленные перед системой образования региона. Учителя и модераторы форума детально разбирают самые актуальные школьные направления.

«Одна из секций посвящена обновленным федеральным государственным образовательным стандартам. Они вступают в силу 1 сентября и действуют для 1-х и 5-х классов в обязательном порядке. Но любое образовательное учреждение, если оно готово кадрово, если оно готово инфраструктурно, может присоединиться к введению обновленных стандартов и в других классах», - отметила начальник управления Министерства образования Пензенской области Ирина Барыкина.

Также участники педагогического форума обсудили новый образовательный проект «Разговор о важном», в котором будут принимать участие все классные руководители страны. Его цель - выстроить диалог с детьми о базовых ценностях и понятиях.

«Это разработанные сценарные мероприятия, наглядность, видео- и аудиоматериалы. Для каждого педагога разработан готовый материал, который он может использовать в соответствии со своими задачами. Конечно, он может дополнять его и региональным компонентом», - рассказала учитель Ольга Захарова (пос. Мичуринский).

Шла речь о векторах развития, стратегических задачах, новых подходах, эффективности деятельности, цифровой трансформации. Другие важные темы участники конференции обсудят в третий день работы августовского форума.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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