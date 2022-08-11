Учеба

Пензенским выпускникам, не сдавшим экзамены, дают еще один шанс

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Определены дополнительные дни государственной итоговой аттестации (ГИА) для тех выпускников 9-х и 11-х классов, которые не прошли ее в основной период или получили неудовлетворительные результаты.

9-е классы:

- 5 сентября (понедельник) - математика;

- 8 сентября (четверг) - русский язык;

- 12 сентября (понедельник) - история, биология, физика, география;

- 15 сентября (четверг) - обществознание, химия, информатика, литература, иностранные языки.

Резервные дни:

- 20 сентября (вторник) - математика;

- 21 сентября (среда) - русский язык;

- 22 сентября (четверг) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 23 сентября (пятница) - по всем учебным предметам (кроме русского языка и математики);

- 24 сентября (суббота) – по всем учебным предметам.

11-е классы:

- 5 сентября (понедельник) - математика (базовый уровень);

- 8 сентября (четверг) - русский язык.

Резервный день - 20 сентября (вторник) - математика (базовый уровень), русский язык.

«Заявления на участие в ГИА в дополнительный период подаются обучающимися или их родителями (законными представителями) в образовательные организации не позднее, чем за две недели до начала указанного периода», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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