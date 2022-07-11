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Учеба

ИТ-колледж приглашает на обучение выпускников школ

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Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) продолжает прием заявлений на обучение. До завершения кампании осталось около одного месяца, поэтому поступающим необходимо поторопиться.

Для участия в конкурсе и зачисления в колледж необходимо написать заявление, представить аттестат, копию паспорта и 4 фото 3*4. В случае конкурсного отбора преимущественным правом для поступления будет пользоваться абитуриент с более высоким средним баллом.

В текущем году прием осуществляется по следующим востребованным специальностям и профессиям:

- сетевое и системное администрирование;

- информационные системы и программирование;

- оператор станков с программным управлением;

- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);

- организация и технология защиты информации;

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

- инфокоммуникационные сети и системы связи;

- радиоэлектронные приборные устройства;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- технология металлообрабатывающего производства;

- сварочное производство;

- эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);

- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и др.

Всего выделено 525 бюджетных мест.

Ежегодно ИТ-колледж выбирают около 600 выпускников 9-х и 11-х классов. Ребята делают выбор в пользу ИТ-колледжа по нескольким причинам:

- потребность в кадрах информационного и промышленного профиля в Пензенской области, России и мире с каждым годом только растет;

- такие специалисты, как правило, хорошо зарабатывают;

- ИТ-колледж дает качественное образование благодаря высококвалифицированным педагогам и современному оборудованию мастерских и лабораторий;

- в базе более 200 предприятий и компаний для прохождения практики на реальных рабочих местах;

- выплачиваются академические и социальные стипендии;

- выпускники колледжа поступают в вузы без ЕГЭ (по внутренним испытаниям - собеседованию, экзаменам, тестированию и пр.);

- в ИТ-колледже нет вступительных экзаменов;

- обучающимся предоставляется отсрочка от службы в армии;

- у обучающихся насыщенная студенческая жизнь (игры КВН, походы, поездки на черноморское побережье (в г. Анапу), спортивные соревнования, вокальные и хореографические занятия и др.).

- обеспечено бесплатное питание ребят, обучающихся по рабочим профессиям.

Подробнее познакомиться с ИТ-колледжем и специальностями можно на сайте: ит-колледж.рф. На все вопросы ответят секретари приемной комиссии.

Учебный комплекс информационных технологий расположен по адресу: ул. Пушкина, 137, тел. (8412) 22-19-28; учебный комплекс промышленных технологий: пр-т Строителей, 7, тел. (8412) 22-18-08.

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