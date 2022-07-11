ИТ-колледж приглашает на обучение выпускников школ

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) продолжает прием заявлений на обучение. До завершения кампании осталось около одного месяца, поэтому поступающим необходимо поторопиться.
Для участия в конкурсе и зачисления в колледж необходимо написать заявление, представить аттестат, копию паспорта и 4 фото 3*4. В случае конкурсного отбора преимущественным правом для поступления будет пользоваться абитуриент с более высоким средним баллом.
В текущем году прием осуществляется по следующим востребованным специальностям и профессиям:
- сетевое и системное администрирование;
- информационные системы и программирование;
- оператор станков с программным управлением;
- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);
- организация и технология защиты информации;
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;
- инфокоммуникационные сети и системы связи;
- радиоэлектронные приборные устройства;
- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
- технология металлообрабатывающего производства;
- сварочное производство;
- эксплуатация беспилотных авиационных систем;
- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);
- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и др.
Всего выделено 525 бюджетных мест.
Ежегодно ИТ-колледж выбирают около 600 выпускников 9-х и 11-х классов. Ребята делают выбор в пользу ИТ-колледжа по нескольким причинам:
- потребность в кадрах информационного и промышленного профиля в Пензенской области, России и мире с каждым годом только растет;
- такие специалисты, как правило, хорошо зарабатывают;
- ИТ-колледж дает качественное образование благодаря высококвалифицированным педагогам и современному оборудованию мастерских и лабораторий;
- в базе более 200 предприятий и компаний для прохождения практики на реальных рабочих местах;
- выплачиваются академические и социальные стипендии;
- выпускники колледжа поступают в вузы без ЕГЭ (по внутренним испытаниям - собеседованию, экзаменам, тестированию и пр.);
- в ИТ-колледже нет вступительных экзаменов;
- обучающимся предоставляется отсрочка от службы в армии;
- у обучающихся насыщенная студенческая жизнь (игры КВН, походы, поездки на черноморское побережье (в г. Анапу), спортивные соревнования, вокальные и хореографические занятия и др.).
- обеспечено бесплатное питание ребят, обучающихся по рабочим профессиям.
Подробнее познакомиться с ИТ-колледжем и специальностями можно на сайте: ит-колледж.рф. На все вопросы ответят секретари приемной комиссии.
Учебный комплекс информационных технологий расположен по адресу: ул. Пушкина, 137, тел. (8412) 22-19-28; учебный комплекс промышленных технологий: пр-т Строителей, 7, тел. (8412) 22-18-08.
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