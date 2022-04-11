В минобре рассказали об обучении детей, размещенных в Леонидовке

11.04.2022 | 08:59

В Министерстве образования Пензенской области рассказали об обучении и обеспечении питанием и необходимыми принадлежностями детей и подростков, эвакуированных с Украины.

«На территории Пензенской области временно проживают 496 детей из Донбасса и Мариуполя, среди которых 344 школьника», - пояснили в минобре.

177 детей размещены в пункте временного пребывания в Леонидовке. 36 из них дошкольного возраста, 102 учатся в школе в Золотаревке, 16 - в колледжах Пензы, 23 - в вузах.

«Дети начали обучение с 4 апреля 2022 года, сразу после завершения весенних каникул. Все школьники и студенты получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и учебниками для полноценных занятий в образовательных организациях», - добавили в министерстве.

Во всех образовательных учреждениях для них обеспечено двухразовое горячее питание.