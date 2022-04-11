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Учеба

В минобре рассказали об обучении детей, размещенных в Леонидовке

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В Министерстве образования Пензенской области рассказали об обучении и обеспечении питанием и необходимыми принадлежностями детей и подростков, эвакуированных с Украины.

«На территории Пензенской области временно проживают 496 детей из Донбасса и Мариуполя, среди которых 344 школьника», - пояснили в минобре.

177 детей размещены в пункте временного пребывания в Леонидовке. 36 из них дошкольного возраста, 102 учатся в школе в Золотаревке, 16 - в колледжах Пензы, 23 - в вузах.

«Дети начали обучение с 4 апреля 2022 года, сразу после завершения весенних каникул. Все школьники и студенты получили рюкзаки с канцелярскими принадлежностями и учебниками для полноценных занятий в образовательных организациях», - добавили в министерстве.

Во всех образовательных учреждениях для них обеспечено двухразовое горячее питание.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А почему наши дети не обеспечены бесплатным питанием? Почему наши дети не могут поступить в институт и учится на бюджете, т.к. мест очень мало! Почему наши дети за деньги должны учиться, а дети чужой страны бесплатно и без сдачи ЕГЭ!!

Гость||

Потому что у ваших есть родители, у которых есть возможность работать и заработать на питание своему ребёнку, обучение и поступление.

Гость||

Нос, поди, воротили. Карандаши не такие и тетрадки не той расцветки.

Гость||

Гость писал(a):

Потому что у ваших есть родители, у которых есть возможность работать и заработать на питание своему ребёнку, обучение и поступление.
ТВ-зомби проснулись

Гость||

Гость писал(а):

> А почему наши дети не обеспечены бесплатным питанием? Почему наши дети не

> могут поступить в институт и учится на бюджете, т.к. мест очень мало!

> Почему наши дети за деньги должны учиться, а дети чужой страны бесплатно и

> без сдачи ЕГЭ!!

А раньше у тебя вопросов не возникало? Беженцы помогли озвучить?

Гость||

09:17, особенно в ВУЗ без ЕГЭ,вне конкурса и на бюджет напрягает. Т.е. в ущерб другим, может быть, более достойным претендентам.

Гость||

Гость писал(a):

А почему наши дети не обеспечены бесплатным питанием? Почему наши дети не могут поступить в институт и учится на бюджете, т.к. мест очень мало! Почему наши дети за деньги должны учиться, а дети чужой страны бесплатно и без сдачи ЕГЭ!!
Надо тебя в Мариуполь отправить уму разуму набираться.

Гость||

Завистливые пензюки завидуют даже детям , бежавшим от бомбежек. И зависть безгранична))?

Гость||

Гость писал(a):

Надо тебя в Мариуполь отправить уму разуму набираться.
Это тебя надо туда отправить, может хоть единственная извилина что-то начнёт воспринимать кроме зомбоящика.

Гость||

Вам из года в год сокращают бюджетные места, а вы только сейчас опомнились ) вы этого достойны!

Гость||

Ух ты! Как беженцы рьяно защищаются.

Гость||

Гость писал(a):

Это тебя надо туда отправить, может хоть единственная извилина что-то начнёт воспринимать кроме зомбоящика.
Не хочу быть таким "умным", как ты

Имя: Гость
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