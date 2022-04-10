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Учеба

Пензенцам разъяснили, хватит ли бумаги и картриджей на ЕГЭ

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Ничто не должно помешать проведению ЕГЭ-2022 в регионах, в том числе в Пензенской области. Экзаменационная кампания должна пройти в обычном режиме. Об этом Рособрнадзор заявил в своем Telegram-канале 8 апреля.

«Есть необходимые запасы бумаги, картриджей, канцелярских принадлежностей, а также антисептиков и средств для уборки помещений. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведенного в течение последней недели», - говорится в сообщении надзорного органа.

Его руководитель Анзор Мурзаев подчеркнул, что все экзамены пройдут в соответствии с намеченным графиком.

Ранее в пензенском минобре также заявили об отсутствии проблем с бумагой в подведомственных учреждениях.

Досрочная сдача ЕГЭ стартовала 21 марта. Пройти испытания заранее пожелали 88 человек. Из них 77 - это выпускники прошлых лет, 11 - студенты профессиональных образовательных организаций.

Основной период начнется 26 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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