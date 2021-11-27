В ПГУ отменили запреты для невакцинированных студентов

27.11.2021 | 14:32

В субботу, 27 ноября, ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков подписал приказ, отменяющий действовавшие ранее ограничения пропуска на территорию вуза студентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, приняли 1 ноября. Вход на очные занятия разрешался студентам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или уже привились первым компонентом. Также разрешался проход несовершеннолетним студентам и тем, кто имеет медотвод либо перенес заболевание в последние полгода.

Теперь по протесту прокурора Первомайского района эти запреты сняты.

«Новые правила будут действовать уже с понедельника, 29 ноября. Напомним, что обучение в вузе сейчас ведется в смешанном формате. Лекции проходят преимущественно дистанционно, практические и лабораторные занятия - очно», - сообщается на сайте ПГУ.