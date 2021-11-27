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Учеба

В ПГУ отменили запреты для невакцинированных студентов

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В субботу, 27 ноября, ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков подписал приказ, отменяющий действовавшие ранее ограничения пропуска на территорию вуза студентов, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

Меры, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, приняли 1 ноября. Вход на очные занятия разрешался студентам, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса или уже привились первым компонентом. Также разрешался проход несовершеннолетним студентам и тем, кто имеет медотвод либо перенес заболевание в последние полгода.

Теперь по протесту прокурора Первомайского района эти запреты сняты.

«Новые правила будут действовать уже с понедельника, 29 ноября. Напомним, что обучение в вузе сейчас ведется в смешанном формате. Лекции проходят преимущественно дистанционно, практические и лабораторные занятия - очно», - сообщается на сайте ПГУ.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ректор бывший мент и методы руководства соответствующие, решил прогнуться заранее чтобы выслужиться! Молодец!

Гость||

Ещё одна маленькая победа!

Гость||

Как не изврорачивайся Гуляков - милицейский выкормыш, лучше сам добровольно уходи с почетом, не жди пока дело заведут! Нечего милиционеру университетом управлять, это позор для области!

Гость||

В университете, в раздутом управленческом аппарате только жовлушки, довлушки и бовлушки весь бюджет съедают! А ёще три советника ректора с зарплатой по 1млнн.руб. сидят.

Гость||

Этот ректор просто срамота, руководит двумя вузами, а ума нет и не было, только «слушаюсь» да « так точно», указки чужие выполняет, тьфу, к образованию никаким боком не относится! Уберите уже его, не позорьтесь!

Гость||

Саша белый?

Гость||

Его как покажут по тв, так смех разбирает: ну какой это ректор? Фейс - хоть прикуривай, Олег Попов прям!

Гость||

Такой ректор это позор для образования, скучно в нашей деревне...

Гость||

Еще бы пожарника ректором назначили... срамота какая-то!

Гость||

Ну и зачем было вводить эти ограничения на неделю?

Гость||

Да и так все привьются - на поезд и самолёт не пустят , да и вообще уже понятно , что лучше привиться и жить с кодом . Вот и всё ! А ректор нормальный , что на вас тут нападает, что все плохие - одни вы хорошие. Здесь в парикхмахерскую социальную пошёл и то код спросили .

Гость||

Гость писал(a):

Да и так все привьются - на поезд и самолёт не пустят , да и вообще уже понятно , что лучше привиться и жить с кодом . Вот и всё ! А ректор нормальный , что на вас тут нападает, что все плохие - одни вы хорошие. Здесь в парикхмахерскую социальную пошёл и то код спросили
кому ваш поезд с самолетом обосрались????????? ректор из бывших а бывших не бывает, а институтом должен руководить ученый

Гость||

мне не нравится гуляков

Гость||

Какой бардак везде! Как так можно вводить приказы, которые потом отменяет прокурор?! Это что за управленцы такие?

Гость||

Кучка сумасшедших родителей-активистов писала в прокуратуру.

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Имя: Гость
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