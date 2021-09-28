Учеба

МТС запустила обучающую телеком-лабораторию в ИТ-колледже

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Компания МТС и Пензенский колледж информационных и промышленных технологий сообщили о запуске обучающей телеком-лаборатории МТС. Теперь студенты могут на практике освоить тонкости работы с высокотехнологичным телеком-оборудованием и изучить принципы функционирования сетей передачи данных.

Образовательный комплекс, установленный в учебной аудитории ИТ-колледжа, позволит будущим специалистам в области инфокоммуникационных технологий закрепить на практике полученные на лекциях знания, познакомиться с разными видами и конфигурациями современных систем мобильной и фиксированной связи, понаблюдать за работой всех основных телеком-узлов. Создание лаборатории станет первым этапом в реализации совместной программы МТС и ИТ-колледжа, направленной на повышение качества подготовки молодых специалистов в отрасли связи в регионе.

В дальнейшем МТС планирует проводить лекции и мастер-классы по наиболее интересным направлениям на базе лаборатории, а лучшие студенты и выпускники ИТ-колледжа получат возможность пройти стажировку в компании и будут включены в ее кадровый резерв.

«Наш совместный проект с МТС - пример взаимовыгодного партнерства между образовательной сферой и реальным сектором экономики. Сотрудничество с одной из крупнейших в телеком-отрасли компаний, безусловно, даст нашим студентам и выпускникам новые возможности. Сейчас учащиеся профильных специальностей могут в рамках практических занятий изучить современное оборудование, с которым многим из них предстоит работать в дальнейшем, повышая тем самым свою будущую ценность на рынке труда», - рассказала заместитель директора по работе с социальными партнерами ИТ-колледжа Ирина Шипова.

«Наша компания обладает огромной экспертизой в области телекоммуникаций и высоких технологий, и специалисты МТС всегда готовы делиться своими знаниями. Создание телеком-лаборатории на базе одного из ведущих учебных заведений в ИТ-сфере Пензенской области поможет готовить в регионе квалифицированные кадры, уже обладающие необходимыми навыками работы с современным телеком-оборудованием», - отметил директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.

Учебный комплекс информационных технологий колледжа является ведущей образовательной площадкой региона по подготовке кадров со средним профессиональным образованием в IT-сфере и сфере электротехники. Здесь обучаются программисты, специалисты по компьютерным сетям и информационной безопасности, монтажу электросетей и электрооборудования.

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