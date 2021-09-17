В Пензенской области создали профильные педагогические классы

17.09.2021 | 20:11

В Пензенской области в школах создано семь профильных педагогических классов. Это сделано по поручению министра образования страны, чтобы ребята уже сейчас стали пробовать свои силы в качестве учителей, а в будущем связали жизнь с педагогикой.

«Планируется проведение дистанционных уроков по основам психологии и по основам педагогики. На сегодняшний день эта деятельность уже ведется», - сообщила главный специалист министерства образования области Марина Первушина.

Онлайн-занятия для детей проходят еженедельно.

«Кроме того, раз в месяц на базе нашего учебного заведения будут еще и практические занятия, где учащиеся 10-х классов станут работать с волонтерами», - пояснила заместитель директора Пензенского социально-педагогического колледжа Марина Ульянкина.

Психологию преподает Дмитрий Дмитриевич Умный - потомственный специалист.

«Я разработал программу «Основы психологии». Эта программа направлена на то, чтобы сформировать у учеников школы представление о психологии: что это такое, в чем разница между житейской и научной психологией», - рассказал преподаватель.

Благодаря интернету курс обучения пройдут дети из Пензы, Городища, Нижнего Ломова, Колышлея и Башмакова. К 2025 году должны открыться еще 19 профильных классов.