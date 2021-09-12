Учащиеся пензенской экостанции взяли пробы из водоемов

12.09.2021 | 19:20

Разнообразие окружающего мира познают воспитанники пензенского центра развития творчества детей и юношества. Региональная экостанция позволяет им стать настоящими исследователями.

Она была создана год назад, в течение которого почти двести человек научились работать с мини-лабораториями, микроскопами, стали призерами и победителями экологических олимпиад и конкурсов, набрались полезных знаний на практике.

«Мы ездили в села Усть-Уза, Старая Яксарка, на Сурское водохранилище, там мы сделали пробы воды. Мы ездили на Чистые пруды, где тоже взяли пробы воды. На Сурском была чистая, то есть ее можно употреблять, только в малых количествах. А на Чистых прудах можно купаться», - рассказала учащаяся региональной экостанции Валерия Сенюшкина.

«Они учатся работать на природе, в природных условиях. Ребята ездят на полевые практики, учатся ценить природу», - пояснила педагог центра развития творчества детей и юношества Юлия Пастухова.

«Меня интересует экология, потому что это наука о нашей природе, о том, где мы живем, как нам предстоит жить в будущем, если не будем сохранять состояние экологической среды, которое сейчас у нас есть. Я считаю, это важные темы для каждого человека», - выразил мнение учащийся экостанции Алексей Зеткин.

Региональная экостанция помогает ребятам углубить знания в области естественных наук.

На первом занятии в новом учебном году дети разделились на команды. Каждая изучала особенности определенной среды обитания. Одна группа - воздушно-надземной, другая - водной, третья - почвенной и организменной. В конце урока поделились впечатлениями. Понравилось всем.