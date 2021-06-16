Пензенским девятиклассникам выдали аттестаты

16.06.2021 | 18:30

65 аттестатов об основном общем образовании получили ученики 9-х классов лицея № 55. В учебном заведении прошла торжественная церемония вручения школьникам документов и похвальных грамот.

В лицее в этом учебном году сформировали два девятых класса. Рука об руку они шли много лет, получали знания, занимались творчеством, дружили.

«Так складывается, что у меня всегда «бэшки». Они немножко озорные, но очень дружные», - отметила классный руководитель 9 «Б» класса Наталья Преображенская.

«Наш классный руководитель - Зюзина Ольга Валентиновна, она у нас лучшая, всегда помогает нам в учебе и поддерживает», - рассказал ученик 9 «А» класса Илья Соркин.

Для некоторых учеников праздник стал последним в стенах лицея. Треть девятиклассников попрощались со школой, но не забудут, чему здесь учили и какую серьезную базу для дальнейшего развития создали.

«Хочу поступить в медицинский колледж. Знания, которые мне дали в лицее, очень пригодятся в будущем. Надеюсь, я буду гордостью лицея», - поделилась ученица 9 «А» класса Алина Заборина.

Среди выпускников лицея № 55 много известных в Пензе и за ее пределами людей. Эти ребята тоже в будущем смогут прославить регион.