Пензенские школьники приступили к сдаче самого массового экзамена

03.06.2021 | 10:07

В четверг, 3 июня, в Пензенской области стартовала сдача самого массового экзамена для выпускников - ЕГЭ по русскому языку. Испытание пройдут 5 114 человек.

ЕГЭ будет проводиться в два дня, в первый свои знания продемонстрируют 2 720 учеников, во второй, 4 мая, - 2 394.

Экзамен будет проводиться в 29 пунктах, в том числе в 9 пензенских школах - № 7, 12, 13, 37, 42, 47, 55, 66 и в Губернском лицее.

Решить 26 заданий и написать сочинение выпускникам предстоит за три с половиной часа. Минимальный порог, подтверждающий освоение программы среднего общего образования, - 24 балла, для поступления в вуз необходимо набрать минимум 36 баллов.

«Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня», - уточнили в пресс-службе регионального минобра.

25 мая те одиннадцатиклассники, которые в этом году не планируют поступать в вузы, а документ о среднем образовании получить должны, сдали государственный выпускной экзамен по русскому языку. Он длился два с половиной часа.