В Рособрнадзоре опровергли информацию о переносе ЕГЭ

21.05.2021 | 11:56

В 2021 году сроки проведения единого государственного экзамена не будут переноситься. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе традиционной горячей линии перед началом основного периода ЕГЭ.

«Все ежедневно наблюдают за статистикой заболеваемости. У нас нет ни одного субъекта РФ, который бы сейчас сигнализировал о том, что опасается проводить экзамен, поэтому у нас нет никаких предпосылок заявлять, что сроки необходимо пересматривать и корректировать. За оставшийся период ситуация кардинально в худшую сторону, надеюсь, меняться не будет», - подчеркнул Музаев.

В 2020 году экзаменационная кампания прошла в условиях пандемии. В 2021-м в пунктах проведения ЕГЭ вновь будут соблюдаться меры эпидемиологической безопасности.

«У нас есть опыт, и он позволяет быть уверенными, что экзамены пройдут в июне в штатном режиме. Вчера мы проводили совещание со всеми региональными министрами образования, все ППЭ провели апробации, включая техническую, организаторы прошли обучение, пул общественных наблюдателей зарегистрирован, все системы, которые обеспечивают проведение ЕГЭ, готовы на 100%», - заявил руководитель Рособрнадзора.

Он также опроверг слухи об отмене ОГЭ. Девятиклассники будут сдавать экзамены, но только по двум обязательным предметам (русскому языку и математике) вместо четырех.

В 2022-м чиновники надеются вернуться к докоронавирусному стандарту, в том числе отказаться от государственного выпускного экзамена (его пока разрешают сдавать тем, кто после 11-го класса не собирается в вуз).

«В следующем году положение с распространением коронавируса, мы надеемся, уйдет в прошлое и в действие вернутся те порядки, которые у нас были до пандемии», - пояснил Музаев.

В 2022-м в число обязательных предметов ЕГЭ также планируется вернуть математику.

В прошлом учебном году из-за коронавируса сроки сдачи выпускных экзаменов переносились несколько раз, в итоге школьники прошли испытания в июле.