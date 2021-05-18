Учеба

ИТ-колледж завоевал семь медалей на чемпионате «Абилимпикс»

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Во вторник, 18 мая, на базе Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий (ИТ-колледжа) прошел чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям «Мастер по обработке цифровой информации» и «Сборка-разборка электронного оборудования» в категории «Студенты».

В соревнованиях участвовали студенты профессиональных образовательных организаций области: Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, Кузнецкого колледжа электронных технологий, Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, Мокшанского агротехнологического колледжа.

В честной борьбе студенты ИТ-колледжа в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» завоевали 1-е (Илья Просветов) и 3-е (Иван Вискер) места, в компетенции «Мастер по обработке цифровой информации» - 2-е (Дмитрий Перетрухин) и 3-е (Александр Якунин) места.

Накануне, 17 мая, в компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» сотрудники ИТ-колледжа заняли весь пьедестал почета.

В рамках чемпионата прошло заседание круглого стола на тему «Содействие трудоустройству молодых специалистов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ».

В мероприятии приняли участие представитель Института регионального развития Пензенской области Светлана Селезнева, Центра занятости населения г. Пензы Валентина Чайка, «Регионального компьютерного центра» Михаил Плеханов, а также методист ИТ-колледжа Ирина Прохорова, заместитель директора по работе с социальными партнерами ИТ-колледжа Наталья Чистякова и студенты ИТ-колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

За круглым столом собравшиеся обсудили развитие профессиональных компетенций и успешное становление личности на рабочем месте. Валентина Чайка познакомила ребят с реализуемыми программами поддержки такой категории лиц.

Работодатели дали ряд советов начинающим специалистам и пожелали успехов на профессиональном пути.

Большое внимание к чемпионату проявили ученики пензенской школы № 65. Они посетили конкурсные площадки и приняли активное участие в презентации колледжа и мастер-классах по компетенциям «Корпоративная защита информационной безопасности от внутренних угроз», «Программные решения для бизнеса», «Виртуальная и дополненная реальность», «Электромонтаж». Школьников заинтересовали учебное заведение и представленные профессии.

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