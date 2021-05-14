Пензенский ИТ-колледж примет абитуриентов на 625 бюджетных мест

14.05.2021 | 11:20

Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИТ-колледж) выиграл 625 бюджетных мест в конкурсе на распределение контрольных цифр приема граждан на обучение по программам среднего профессионального образования в 2021 году. Это наибольшее количество среди всех профессиональных образовательных организаций Пензенской области.

Приемная комиссия ИТ-колледжа начнет работу 1 июня.

Прием абитуриентов будет проводиться по следующим специальностям и профессиям:

- сетевое и системное администрирование;

- информационные системы и программирование;

- организация и технология защиты информации;

- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем;

- почтовая связь;

- инфокоммуникационные сети и системы связи;

- радиоэлектронные приборные устройства;

- техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);

- мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям);

- технология металлообрабатывающего производства;

- сварочное производство;

- эксплуатация беспилотных авиационных систем;

- управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям);

- монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;

- монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования;

- оператор станков с программным управлением.

Востребованные профессии и специальности стали еще доступнее. Ежегодно около 600 выпускников школ делают выбор в пользу ИТ-колледжа. Это объясняется несколькими причинами.

Во-первых, потребность в кадрах информационного и промышленного профиля не только в Пензенской области и России, но и во всем мире с каждым годом растет, и такие специалисты, как правило, хорошо зарабатывают.

Во-вторых, ИТ-колледж дает качественное образование благодаря высококвалифицированным педагогам и современному оборудованию мастерских и лабораторий, соответствующему международным стандартам. Причем студенты получают не только теоретические знания, но и практические навыки на реальных рабочих местах. Для этого учебное заведение имеет более 200 баз - различных предприятий и компаний.

В-третьих, абитуриентам колледжа не нужно сдавать вступительные экзамены: от них требуются лишь заявление, аттестат, копия паспорта и 4 фото размером 3×4 см. Выпускники колледжа поступают в вузы без ЕГЭ - по внутренним испытаниям (собеседование, экзамены, тестированию).

Кроме того, обучающимся в колледже предоставляется отсрочка от службы в рядах Вооруженных сил РФ, им выплачиваются академические и социальные стипендии. Те, кто получает рабочие профессии, обеспечиваются бесплатным питанием. А жизнь студентов чрезвычайно насыщенна: игры КВН, походы, поездки на черноморское побережье в Анапу, спортивные соревнования, занятия в вокальных и хореографических студиях и многое другое.

Подробнее ознакомиться с ИТ-колледжем и специальностями можно в подготовленной презентации, а ответы на все вопросы получить у секретарей приемной комиссии.

Учебный комплекс информационных технологий находится по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 137. Контактный телефон (8412) 22-19-28, Адельшина Елена Владимировна.

Учебный комплекс промышленных технологий находится по адресу: г. Пенза, проспект Строителей, 7. Контактный телефон (8412) 22-18-08, Майорова Людмила Геннадьевна.