В Пензе родители будущих первоклассников подают заявления в школы

01.04.2021 | 18:07

В приемной директора гимназии № 1 с утра отбоя не было от посетителей. Родители будущих первоклассников спешат подать заявления о приеме ребенка в школу. В 2021-м сделать это можно только с 1 апреля, раньше разрешалось с февраля.

У Веры Галимской единственная дочь. В этом году семья справила новоселье.

«Основным фактором нашего переезда являлась школа - чтобы ребенку можно было ходить пешком. Мы руководствовались рекомендациями родителей, у кого здесь учатся дети», - поделилась мама будущей первоклассницы.

Ирина Щелокова тоже живет на территории, прикрепленной к гимназии № 1, а своего сына в первый класс мечтает отдать в другое учебное заведение.

«Ребенок ходит в садик, и большинство детей идут именно в ту школу. Ради комфорта ребенка - чтобы он легче привыкал», - объяснила она.

До 30 июня документы принимают только у родителей, чьи дети прописаны на закрепленной за школой территории. Прочих желающих будут ждать после 6 июля.

Еще есть список тех, кто имеет право на первоочередной или преимущественный прием в школу. Он весьма велик, но в этом году его не расширили, а просто объединили нормативные акты, принятые с 90-х годов до 2012-го, что насторожило многих мам и пап. В перечне - дети военных и сотрудников различных служб, но не только.

«Порядок приема в первый класс определяет, что льготными правами при поступлении могут пользоваться граждане, чьи дети уже обучаются в гимназии, если у них есть последующие дети, которые живут в одной семье, чтобы это было удобно», - сообщила директор классической гимназии № 1 г. Пензы Этери Тер-Аракелян.

Подавать заявление о приеме в первый класс не обязательно лично. Можно отправить заказное письмо или записаться на сайте госуслуг. Школа может отказать родителям только в случае, если свободные места закончились, и тогда чиновники должны содействовать в устройстве ребенка в другое образовательное учреждение.