Учеба

Суббота не будет выходным днем для пензенских школьников

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По словам министра образования Александра Воронкова, в Никольском районе и Заречном уже принято решение, что все школы и все параллели классов перейдут на пятидневную учебную неделю. В других муниципальных образованиях Пензенской области родительская и педагогическая общественность пока еще обсуждают такую возможность, взвешивая все за и против.

Даже если учебная неделя и станет короче на один день, это не означает, что образовательная программа изменится. Потребуется скорректировать расписание и распределить нагрузку на пять дней.

«Целый выходной прибавляется, а в остальные дни у нас и так по шесть-семь уроков. Каждый день по семь уроков - это все равно лучше, чем учиться шесть дней», - рассудил школьник Артем Володин.

Однако надежды школьников на сон до обеда и возможность заняться только своими делами могут не оправдаться. Суббота не станет выходным или праздничным днем.

«Это время, когда учитель может индивидуально заниматься с ребенком, когда реализуются такие проекты, как «Культурная суббота», «Добрая суббота», направленные на развитие волонтерства, духовное обогащение детей. Это мероприятия, связанные с физкультурой и спортом», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Вопрос перехода на пятидневную учебную неделю обсуждается не первый год. В Заречном провели опрос родителей, чтобы услышать их мнение. Более 90% - за то, чтобы учились с понедельника по пятницу. Так будет с 1 сентября 2021-го.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Однако надежды школьников на сон до обеда и возможность заняться только своими делами могут не оправдаться. Суббота не станет выходным или праздничным днем.

«Это время, когда учитель может индивидуально заниматься с ребенком, когда реализуются такие проекты, как «Культурная суббота», «Добрая суббота», направленные на развитие волонтерства, духовное обогащение детей. Это мероприятия, связанные с физкультурой и спортом», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Все эти мероприятия носят исключительно добровольный характер!

И не надо пугать детей мол если субботу сделают в Пензе не учебной как в Заречном то мы вас и так нагнём и загрузим по полной программе!

Нельзя угрожать детям!

Гость||

Сделают пятидневку, а субботу школяры будут город от грязи ичищать на "субботниках"?

Гость||

Воронков постоянно несёт ахинею. Это даже не смешно. Бывают люди что-то ляпнут не подумав. Но Воронков перманентно завис в состоянии "ляпнул" и не может выйти из этого состояния.

Гость||

Зачем нужна школа? Практика показала можно и дома на дистанции типа учиться. Лишние бюджетные траты на содержание зданий,отопление, вода....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Заречном провели опрос родителей, чтобы услышать их мнение. Более 90% - за то, чтобы учились с понедельника по пятницу. Так будет с 1 сентября 2021-го.
Мониторинг целесообразности перевода школ на пятидневный режим работы был проведен во всех общеобразовательных учреждениях города Пензы.

По результатам мониторинга положительное отношение к пятидневному режиму работы школ высказали 65% опрашиваемых.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

родительская и педагогическая общественность пока еще обсуждают такую возможность, взвешивая все за и против.
65% за пятидневку в Пензе. В чём проблема Александра Воронкова и Лилии Чащиной?

Гость||

Гость писал(a):

Зачем нужна школа? Практика показала можно и дома на дистанции типа учиться. Лишние бюджетные траты на содержание зданий,отопление, вода....
Чтобы деньги выделять и создавать видимость бесплатного доступного образования.

Ну и пропаганда заодно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Целый выходной прибавляется, а в остальные дни у нас и так по шесть-семь уроков. Каждый день по семь уроков - это все равно лучше, чем учиться шесть дней», - рассудил школьник Артем Володин.
Сами школьники поддерживают пятидневку!

Гость||

В Пензе сложилась удивительная ситуация. Министр образования Пензенской области Александр Воронков и начальник управления образования города Пензы Лилия Чащина не поддерживают детей и родителей. Они всегда на стороне правящего режима. В Никольском районе и Заречном вернулись на пятидневку в школах. Чем Пенза хуже?

Гость||

Оставите 6дневку, так как на 7 уроке учиться тяжело, толку мало

Гость||

За пятидневку в Пензе!

Гость||

Чинки боятся вводить пятидневку, так как опасаются роста подростковых правонарушений, с родителей взятки гладки, поэтому стараются на 6 дней спихнуть присмотр на учителей хотя бы до 14-00, многие родители не хотят пять дней, так как желают в субботу отдыхать дома без детей, причины в этом.

Гость||

Детят нужна пятидневка.

Гость||

Сама Матвиенко сказала, чтоб переходили на 5 дневку школы.

Гость||

Гость писал(a):

Сама Матвиенко сказала, чтоб переходили на 5 дневку школы.
Воронков и Чащина будут насмерть стоять за шестидневку. Уроды.

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