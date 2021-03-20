Суббота не будет выходным днем для пензенских школьников

По словам министра образования Александра Воронкова, в Никольском районе и Заречном уже принято решение, что все школы и все параллели классов перейдут на пятидневную учебную неделю. В других муниципальных образованиях Пензенской области родительская и педагогическая общественность пока еще обсуждают такую возможность, взвешивая все за и против.
Даже если учебная неделя и станет короче на один день, это не означает, что образовательная программа изменится. Потребуется скорректировать расписание и распределить нагрузку на пять дней.
«Целый выходной прибавляется, а в остальные дни у нас и так по шесть-семь уроков. Каждый день по семь уроков - это все равно лучше, чем учиться шесть дней», - рассудил школьник Артем Володин.
Однако надежды школьников на сон до обеда и возможность заняться только своими делами могут не оправдаться. Суббота не станет выходным или праздничным днем.
«Это время, когда учитель может индивидуально заниматься с ребенком, когда реализуются такие проекты, как «Культурная суббота», «Добрая суббота», направленные на развитие волонтерства, духовное обогащение детей. Это мероприятия, связанные с физкультурой и спортом», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.
Вопрос перехода на пятидневную учебную неделю обсуждается не первый год. В Заречном провели опрос родителей, чтобы услышать их мнение. Более 90% - за то, чтобы учились с понедельника по пятницу. Так будет с 1 сентября 2021-го.
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penzainform.ru писал(a):Все эти мероприятия носят исключительно добровольный характер!
И не надо пугать детей мол если субботу сделают в Пензе не учебной как в Заречном то мы вас и так нагнём и загрузим по полной программе!
Нельзя угрожать детям!