Суббота не будет выходным днем для пензенских школьников

20.03.2021 | 18:00

По словам министра образования Александра Воронкова, в Никольском районе и Заречном уже принято решение, что все школы и все параллели классов перейдут на пятидневную учебную неделю. В других муниципальных образованиях Пензенской области родительская и педагогическая общественность пока еще обсуждают такую возможность, взвешивая все за и против.

Даже если учебная неделя и станет короче на один день, это не означает, что образовательная программа изменится. Потребуется скорректировать расписание и распределить нагрузку на пять дней.

«Целый выходной прибавляется, а в остальные дни у нас и так по шесть-семь уроков. Каждый день по семь уроков - это все равно лучше, чем учиться шесть дней», - рассудил школьник Артем Володин.

Однако надежды школьников на сон до обеда и возможность заняться только своими делами могут не оправдаться. Суббота не станет выходным или праздничным днем.

«Это время, когда учитель может индивидуально заниматься с ребенком, когда реализуются такие проекты, как «Культурная суббота», «Добрая суббота», направленные на развитие волонтерства, духовное обогащение детей. Это мероприятия, связанные с физкультурой и спортом», - пояснил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Вопрос перехода на пятидневную учебную неделю обсуждается не первый год. В Заречном провели опрос родителей, чтобы услышать их мнение. Более 90% - за то, чтобы учились с понедельника по пятницу. Так будет с 1 сентября 2021-го.