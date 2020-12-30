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Учеба

Учителя Пензенской области приняли участие в онлайн-встрече

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Спикеры онлайн-встречи, готовясь к выступлению, попутно делали памятные фото - например, победительница областного конкурса «Учитель года - 2020» Дарья Басова и его призер Сергей Гаранин. Своим профессиональным мастерством они поделились с коллегами из разных школ региона.

«В предыдущие годы мы приглашали всех наших известных педагогов на различные семинары, устраивали мастер-классы, приглашали их в школу и даже ездили по районам, чтобы демонстрировать опыт их работы. Но в связи с обстоятельствами нам приходится проводить эти встречи онлайн. Тем не менее желающих попасть на встречи очень много», - рассказала организатор онлайн-встречи Надежда Стромакова.

Сергей Гаранин, учитель ОБЖ кадетской школы № 70, считает, что прежде чем увлечь детей каким-нибудь материалом, нужно создать им правильную среду.

«Допустим, лесные пожары: моделируют небольшой проект, деревья, дома, поджигают это все, придумывают легенду, как это может произойти», - отметил призер конкурса «Учитель года - 2020».

Во время таких онлайн-встреч все участники активно общаются в чате, задают вопросы и сразу получают ответы. В этот раз, пользуясь случаем, коллеги еще и поздравили друг друга с Новым годом. Следующая конференция состоится 6 января 2021-го.

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