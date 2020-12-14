В ПГУ проходят бесплатные курсы повышения квалификации

14.12.2020 | 09:14

В Пензенский государственный университет подано более 4 000 заявок на обучение на бесплатных курсах повышения квалификации. Получить знания в ПГУ хотят не только пензенцы, но и жители удаленных городов, в том числе Ханты-Мансийска и Архангельска.

Для удобства слушателей обучение проходит в вечернее время в онлайн-формате. Оно ведется по 14 образовательным программам различной направленности. За 72 часа (а именно на столько рассчитан курс повышения квалификации) слушатели совершенно бесплатно могут овладеть новыми знаниями в области информационных технологий, различных сфер цифровой экономики и цифровой образовательной среды, информационной безопасности и даже научиться писать приложения виртуальной реальности.

Реализовать масштабный проект Пензенский государственный университет смог благодаря гранту, выигранному в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального проекта «Образование». На проведение бесплатного обучения университет получил субсидии в размере 10,5 млн руб.

По словам ректора ПГУ Александра Гулякова, реализация подобных программ позволит не только поднять на более высокий уровень профессиональные знания тех, кто придет учиться, но и укрепит их возможности на региональном рынке труда.

«Все программы, по которым ведется обучение, уникальны. Они разработаны нашими ведущими специалистами, докторами и кандидатами наук, корифеями в своей области. Именно поэтому у нас всегда высокий спрос на получение знаний», - отметил Александр Гуляков.

Одной из самых популярных программ стала подготовка специалистов цифровой трансформации документированных сфер деятельности организации. За несколько дней на обучение по этой программе записались более 600 человек. Это работники коммерческих структур, сотрудники органов государственной власти, представители сферы науки и образования и даже студенты.

«В рамках программы мы рассказываем, как правильно перейти на электронный документооборот и как свести в единое целое все информационные системы, которые обрабатывают документацию. Нельзя говорить ни о какой цифровой экономике, если на каждом конкретном рабочем месте в организации не будут использованы современные информационные технологии документооборота», - пояснила руководитель программы, доктор технических наук, профессор, декан ФВТ Людмила Фионова.

Специалист в сфере интернет-коммуникаций Максим Битков обучается по программе «Ключевые технологии цифрового маркетинга». Свой выбор программы IT-специалист объяснил потребностью постоянного саморазвития.

«Цифровые технологии коренным образом влияют на образ жизни людей. Все сферы экономики становятся цифровыми. Мне интересны модули, которые предложили преподаватели кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»: интеграция цифровых технологий в маркетинг, изменение поведения потребителей в условиях цифровой трансформации, практика применения digital-технологий и инструментов в маркетинге. Эти знания я применю в работе», — прокомментировал Максим Битков.

Аспирант Юлия Герасимова записалась на программу «Новые технологии создания электронных средств». Подготовка диссертации по техническим наукам требует проведения большого массива расчетов, требующих особой точности. По словам молодого ученого, на курсах их знакомят с мировыми новинками оборудования и новыми технологиями и дают возможность совершенствовать навык использования специальных инженерно-расчетных программ.

Полученные знания очень полезны и для другой сферы деятельности - параллельно девушка работает переводчиком. «В моей работе мне не хватало многих типично «инженерных» знаний, а учеба на этих курсах позволит правильно читать зарубежную литературу и выполнять переводы документов технического профиля на высоком уровне. Особое внимание буду уделять занятиям, где разбираются международные стандарты качества», - поделилась планами Юлия Герасимова.

По результатам обучения слушатели пройдут тестирование. Тем, кто освоит программу, вручат удостоверения о повышении квалификации установленного образца.