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Учеба

В Пензе открылся IT-Cube для обучения детей программированию

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Сотни пензенских ребят несколько раз в неделю теперь посещают здание колледжа информационных и промышленных технологий. А мамы и папы, не говоря уже про бабушек, не всегда понимают, чем они там занимаются.

В колледже этой осенью открылся IT-Cube - так называется центр современного образования детей в сфере информационных технологий. Это что-то вроде кружков, где юных пензенцев знакомят с тем, что кажется проектами из будущего.

«С самого детства я мечтал стать программистом, и мы искали все возможные способы обучения. Мама предложила мне поступить сюда», - рассказал ученик IT-Cube Кирилл Выползов.

Действует несколько направлений: подростки занимаются программированием, созданием мобильных приложений, а для дошкольников есть робототехника.

IT-Cube создан и оснащен на бюджетные средства. В Пензе программа заработала не так давно, но преподаватели уверены, что деньги потрачены не зря.

«Ребенок 12-14-16 лет уже умеет у нас больше, чем некоторые учителя информатики», - заявила наставник Надежда Стенькина.

Обучение в IT-Cube бесплатное.

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Гость||

Бесплатный ? Или опять за деньги ? Если за деньги, то это любой дурак может открыть ...

Гость||

Конечно за деньги. Бесплатного сейчас ничего нет.

Гость||

Бесплатно. Сын занимается, очень нравится.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Обучение в IT-Cube бесплатное.
А вот это тогда действительно хорошая новость ! Кто молодец ? Почему нет фамилии кому нужно за это сказать спасибо и возможно даже премировать ?

Гость||

Это федеральная программа, уже в нескольких регионах действует.

Гость||

Дома открыл и программируй, ладно бы тайна какая была. Кто хочет, того пинать не надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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