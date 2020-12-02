В Пензе открылся IT-Cube для обучения детей программированию

02.12.2020 | 20:34

Сотни пензенских ребят несколько раз в неделю теперь посещают здание колледжа информационных и промышленных технологий. А мамы и папы, не говоря уже про бабушек, не всегда понимают, чем они там занимаются.

В колледже этой осенью открылся IT-Cube - так называется центр современного образования детей в сфере информационных технологий. Это что-то вроде кружков, где юных пензенцев знакомят с тем, что кажется проектами из будущего.

«С самого детства я мечтал стать программистом, и мы искали все возможные способы обучения. Мама предложила мне поступить сюда», - рассказал ученик IT-Cube Кирилл Выползов.

Действует несколько направлений: подростки занимаются программированием, созданием мобильных приложений, а для дошкольников есть робототехника.

IT-Cube создан и оснащен на бюджетные средства. В Пензе программа заработала не так давно, но преподаватели уверены, что деньги потрачены не зря.

«Ребенок 12-14-16 лет уже умеет у нас больше, чем некоторые учителя информатики», - заявила наставник Надежда Стенькина.

Обучение в IT-Cube бесплатное.